Белоруссия сообщила о готовности «карты» создания единого рынка газа с Россией

Подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков.

По словам Снопкова, «карта готова», в ее основе – «определение» в 2022 году «однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа». Минск отметил, что для Белоруссии «цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами» СНГ и ЕС. В дорожной карте будут указаны принципы «правильного реагирования цены в условиях Союзного государства». По его словам, речь может идти о «некой формуле», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».

В сентябре 2020 года Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Напомним, президент республики Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией по поставкам нефти.