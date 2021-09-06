Наркоман застрелил младенца и трех взрослых в США

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06.09.2021, 5:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате стрельбы в американском штате Флорида убиты четыре человека, включая младенца, ранена девочка, сообщил шериф округа Полк Грэди Джадд.

Полицейских вызвала женщина, которая сообщила о странном мужчине в машине – тот заявил, что у него есть послание для ее дочери «от бога». К моменту прибытия правоохранителей, машины на месте уже не было. Однако через несколько часов в трех километрах произошла стрельба. Прибывшие полицейские увидели горящий грузовик, со двора дома раздавались хлопки, передает РИА «Новости».

Правоохранители увидели человека в бронежилете, «который выглядел так, будто готов вступить в перестрелку». Однако оружия у него не было, он убежал в дом, откуда снова послышалась стрельба, закричала женщина и заплакал ребенок.

Дом оказался забаррикадирован. Полиция вступила в перестрелку с подозреваемым. Он смог подавить полицейских огнем, но позднее сдался, так как полиции удалось его ранить. В госпитале он попытался отнять пистолет у полицейского. Подозреваемый признался, что «принимает метамфетамин» и назвал себя борцом за выживание. Его личность установлена, но пока не разглашается.

Правоохранители, осматривая один из домов, обнаружили раненую девочку и убитых мужчину, женщину и младенца у нее на руках. Еще одну убитую женщину нашли в соседнем доме. Кроме того, госпитализирована девочка с множественными огнестрельными ранениями, также полиция ищет еще одну девочку – ей 10–11 лет, но информация о том, что она была на месте происшествия не подтверждена.



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