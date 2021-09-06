 

В Германии представили велосипед без цепи, но с электрической трансмиссией

06.09.2021, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У нового электрического велосипеда, оснащенного системой Schaeffler Free Drive, нет цепи, но есть педали. На колесе установлен электромотор мощностью 250 Вт. Он питается либо от аккумулятора, либо от генератора, который приводится в движение педалями.

В результате, человек крутит педали, как может, а велосипед едет с той споростью, с которой нужно.

Система энергосберегающая. Заряд аккумулятора пополняется за счет рекуперации энергии. Разумеется, его можно также подзарядить от розетки. И если велосипедист крутит педали энергичнее, чем нужно, то часть тока используется для движения, а остаток – для подзарядки батареи. Такая система также подойдет для грузовых электровелосипедов, которые в Германии приобретают все большую популярность.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Казахстанский бизнесмен Сейсембаев назвал пять главных реформ, необходимых Украине

09.10 / Экологи заявили об угрозе озерам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии

22.10 / Глава Минздрава решил уйти на самоизоляцию

28.01 / Российская делегация пригрозила уходом из ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий и попросила не оскорблять Путина

29.05 / Участники протестов убили застрелившего демонстрантов полицейского в Колумбии

30.03 / Чтобы покончить со спорами о «Спутнике V» премьер-министр Словакии готов уйти в отставку

13.05 / Зеленский предложил художнику Марчуку помещение для музея

11.02 / “Остановите безумие”. Более 400 музыкантов потребовали освободить Навального

13.08 / Экономика: Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

12.11 / В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза, есть пострадавшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика