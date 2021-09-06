В Германии представили велосипед без цепи, но с электрической трансмиссией

У нового электрического велосипеда, оснащенного системой Schaeffler Free Drive, нет цепи, но есть педали. На колесе установлен электромотор мощностью 250 Вт. Он питается либо от аккумулятора, либо от генератора, который приводится в движение педалями.

В результате, человек крутит педали, как может, а велосипед едет с той споростью, с которой нужно.

Система энергосберегающая. Заряд аккумулятора пополняется за счет рекуперации энергии. Разумеется, его можно также подзарядить от розетки. И если велосипедист крутит педали энергичнее, чем нужно, то часть тока используется для движения, а остаток – для подзарядки батареи. Такая система также подойдет для грузовых электровелосипедов, которые в Германии приобретают все большую популярность.