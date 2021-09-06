Названа причина драки в хабаровской колонии

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06.09.2021, 2:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПричиной драки заключенных в хабаровской исправительной колонии строгого режима №14 (ИК-14) стал бытовой конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, переросший в драку с погибшими», – сообщил источник «Лента.ру».

Уточняется, что «черными» группировками в местах лишения свободы называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре. Их сторонников также отличает то, что в них все неформальные вопросы (включая те, что связаны с администрацией) решают представители криминального мира.

По данным источника, конфликт между группировками возник не спонтанно: «он готовился несколько дней».

Напомним, что в результате беспорядков в исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время бунта в колонии погиб бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений.



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