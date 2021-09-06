Компания Nokia представит новый бюджетный смартфон G50 5G

В ближайшее время ожидается презентация нового бюджетного смартфона G50 5G, сообщают источники в компании Nokia, специалисты которого создали данное мобильное устройство. Как стало известно, смартфон выйдет в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Также конструкция гаджета основана на процессоре Snapdragon 480.

По словам экспертов, данный аппарат вполне может оказаться самым дешевым среди новых смартфонов с поддержкой формата связи 5G, выпущенных за последний год. Гаджет уже прошел сертификацию.

Используемый чипсет обеспечит 4 Гб оперативной памяти. Объем накопителя составит 64 Гб. Впрочем, данный показатель в более дорогих версиях будет пошагово наращиваться вплоть до 512 Гб. Как ожидается, в базовой версии цена составит 288 долларов.