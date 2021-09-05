“Дикая даже по крымским меркам история”. Среди десятков задержанных в Крыму – четыре журналиста

Кроме замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, в числе задержанных журналистов – бывший корреспондент газеты “Авдет” Асан Ахтемов и два журналиста “Крымской солидарности” и издания “Грани.RU” Айдер Кадыров и Нури Абдурешитов, уточнил глава НСЖУ.

“Таким образом, всего за одну волну новых репрессий российские спецслужбы подвергли обыскам и арестам сразу четырех журналистов. В целом же, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, который мониторит ситуацию в Крыму, количество политзаключенных и преследуемых оккупационными властями (без новой волны) уже составило 230 человек, 162 из них – представители крымскотатарского народа. Среди всех репрессированных в Крыму более 15 – профессиональные и общественные журналисты, выполнявшие свой долг относительно информирования общества о состоянии дел”, – написал Томиленко.

Он напомнил, что с 10 марта в СИЗО оккупированного Крыма незаконно удерживается журналист-фрилансер “Радіо Свобода” Владислав Есипенко.

“Национальный союз журналистов Украины требует от российских властей в оккупированном Крыму немедленно освободить незаконно задержанных журналистов и активистов, а не фабриковать новые дела против крымских татар, не противодействовать функционированию на полуострове свободы слова и свободы СМИ, допустить свободу мирных собраний, вероисповедания и свободу мнений”, – добавил глава НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4292830184135146

Главред издания “Ґрати” Антон Наумлюк в Facebook подчеркнул вчера, что “в Крыму сейчас какая-то совершенно дикая (даже по крымским меркам) история происходит”. Он отметил, что факт повреждения газопровода у Перевального, в рамках расследования которого задержали Джелялова и еще четверых крымских татар, пока не подтвержден.

“Подтвердить пока, что это повреждение действительно было, не удается, но уголовное дело есть”, – констатировал журналист.

https://www.facebook.com/anton.naumliuk/posts/4673449149356655

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве в селе Перевальное в Крыму. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы. После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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