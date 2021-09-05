 

Лидер сил сопротивления в Панджшере назвал условия переговоров

05.09.2021, 19:27, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если «Талибан» (движение запрещено в России) покинет провинцию.

«Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе, и надеются провести масштабную встречу с учеными и реформаторами, продолжить обсуждения и переговоры», – говорится в заявлении в Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.



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