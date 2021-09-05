Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии

Интервью записывалось в Стамбуле и было обнародовано на YouTube-канале “В гостях у Гордона” 31 августа.

“Когда тебе было 11 лет, отец умер от цирроза печени на фоне сильного алкоголизма”, – сказал журналист.

“На почве депрессии. Он был ох…евший бизнесмен и строил всю жизнь бизнес со своим лучшим другом. А потом этот лучший друг, когда отец – я не утверждаю, это то, что я слышал, – когда отец напился, этот друг подсунул такую бумажку, что отец все на друга переписал. Отец остался с нулем и спился. Все. Умер. Слабый поступок, но так, как есть”, – рассказал музыкант.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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