Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
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“Почему бы не запихнуть в скумбрию бекон?” – подумал я, взял бекон и запихнул. Потому что Евгений Клопотенко – человек действия”, – заявил кулинар.
Для приготовления он советует взять одну рыбу, бекон, арахис, масло, соль и лимон.
“Режете бекон, смешиваете с арахисом и лимоном и начиняете этим рыбу. Затем соль, масло, опять лимон и запекайте. 180 градусов 30 минут”, – пояснил Клопотенко.
Он завернул скумбрию в фольгу и поставил ее в печь. Шеф-повар посоветовал предварительно хорошо почистить рыбу от внутренностей.
“Это является залогом прекрасного вкуса. И скумбрия тогда не будет такой, какой ее некоторые не любят”, – отметил он.
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Контекст:
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.
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