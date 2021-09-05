 

Вертолет NASA совершил 13-й полет над Марсом

05.09.2021, 19:14, Новости дня
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“Вертолет Ingenuity совершил 13-й успешный полет на Марсе. Он двигался со скоростью 7,3 мили в час (3,3 м/с), делая снимки на юго-западе региона Южный Сейт”, – говорится в сообщении.

В NASA отметили, что “воздушная разведка помогает в планировании следующих действий марсохода Perseverance”.

Happy Flight the 13th!
Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq

— NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

Ранее в агентстве говорили о планах Ingenuity преодолеть в ходе 13-го полета расстояние около 210 метров и сделать 10 фотоснимков поверхности планеты.

Контекст:

4 апреля вертолет опустили на поверхность Марса с марсохода Perseverance. Аппарат находится в кратере Езеро.

Изначально вертолет должен был совершить первый полет на Марсе 11 апреля, но его дважды переносили. Первый полет, оказавшийся успешным, Ingenuity совершил 19 апреля.

Последний, 12-й полет вертолет совершил 16 августа, пролетев рекордные на тот момент 169 метров.

Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле, – разница составляет два порядка. Летать с помощью пропеллера легче на Земле.

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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