5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня Международный день благотворительности. Памятная дата был учреждена в 2012 году на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Целью праздника является привлечение внимания к проблемам людей, находящихся за чертой бедности или попавших в гуманитарный кризис.

Учреждая этот день, ООН хотела напомнить о важности благотворительности и волонтерской деятельности. Дата 5 сентября была выбрана потому, что в этот день скончалась Мать Тереза – католическая монахиня, основательница благотворительных миссий, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года.

В православной традиции сегодня именины у Ефрема, Ивана, Иринея, Калиника, Луппы, Николая, Олтуфия, Павла и Флорента.

Согласно народным приметам:

Если журавли уже полетели на юг, зима будет ранней.

Если журавли летят низко, зима будет теплой, высоко – морозной.

Если в этот день с утра не было мороза, до конца сентября погода будет теплой.

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