 

СБУ получило сообщение об угрозах в адрес первых лиц Украины. СМИ пишут, что речь о Зеленском

05.09.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно отреагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств”, – сказал он.

По словам спикера СБУ, “проводится проверка и принимаются необходимые меры”.

В службе безопасности Украины не подтвердили и не опровергли, что речь идет о президенте Владимире Зеленском.

Источники Vesti.ua рассказали, что 4 сентября в СБУ позвонил мужчина и, представившись Владимиром Георгиевым, сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и напасть на здание Верховной Рады.

Номер телефона, с которого звонили в СБУ, оказался номером работницы Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что мужчина, который имеет психические расстройства и постоянно находится на Лаврской площади, попросил ее телефон и с него набрал горячую линию СБУ. Поступок “Георгиева” она объяснить не смогла, отмечает издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / В Microsoft назвали цену TikTok

05.09 / В Пермском крае жильцам вручили ключи от новых квартир

25.07 / Решение оккупационных властей Крыма снести храм ПЦУ в Евпатории Денисова назвала “циничным”

30.09 / Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол после присяги

26.10 / В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия УДАР – 22% – экзит-полл Института развития общества

19.07 / Мнения: РФ необходимо министерство пропаганды

05.01 / В МИД заявили об активизации ИГ в сирийском Заевфратье

09.07 / В Харьковской области обнаружили особо заразный штамм COVID-19. Возможно, он попал в Украину из России

12.07 / В ЕС назвали выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования в Донбассе

08.09 / Ефремова предложили оставить в хозотряде московского СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика