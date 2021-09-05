СБУ получило сообщение об угрозах в адрес первых лиц Украины. СМИ пишут, что речь о Зеленском

“На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства. Сотрудники службы оперативно отреагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств”, – сказал он.

По словам спикера СБУ, “проводится проверка и принимаются необходимые меры”.

В службе безопасности Украины не подтвердили и не опровергли, что речь идет о президенте Владимире Зеленском.

Источники Vesti.ua рассказали, что 4 сентября в СБУ позвонил мужчина и, представившись Владимиром Георгиевым, сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и напасть на здание Верховной Рады.

Номер телефона, с которого звонили в СБУ, оказался номером работницы Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что мужчина, который имеет психические расстройства и постоянно находится на Лаврской площади, попросил ее телефон и с него набрал горячую линию СБУ. Поступок “Георгиева” она объяснить не смогла, отмечает издание.

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