 

“Резко похолодало. Мне снова везде холодно”. Брежнева показала, как утеплилась

05.09.2021, 14:46, Новости дня
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“Резко похолодало. Мне снова везде холодно. И конечно, я сразу утепляюсь. После концертных нарядов для сцены в жизни я делаю выбор в пользу комфортных, качественных и минималистичных вещей, которые смотрятся стильно и уместно”, – подчеркнула певица.

Подписчики в комментариях обсудили образ Брежневой.

“Уютная пора началась, а вы – подтверждение того, что не одежда красит человека, а его энергетика”, – написала auma.mind.

“Вера, вы конечно, стильная, но более женственные наряды с обтягивающими фасонами вам намного лучше. Тем более с вашей-то фигурой”, – считает onishchenko_valentina.

“Я тоже везде мерзну и хочется все время лежать в горячей ванной”, – сообщила katrozauber.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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