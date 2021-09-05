Водителей предупредили о штрафах за установку дополнительных динамиков

Сотрудники Госавтоинспекции смогут оштрафовать на 500 рублей автомобилистов за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Как указано в пункте 7.18 приложения к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации, водители не имеют права ездить на машинах, в конструкцию которых внесли изменения без разрешения ГИБДД.

Напомним, что в РФ могут начать штрафовать за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, соответствующие изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.