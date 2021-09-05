 

Пропавшего без вести российского актера нашли погибшим

05.09.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАктера кемеровского театра для детей и молодежи 25-летнего Максима Герцева, который пропал без вести 3 сентября, нашли погибшим, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Информации об обстоятельствах гибели артиста пока нет. Герцев 3 сентября уехал на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и больше на связь с родственниками он не выходил, передает РИА «Новости». 

По словам директора Театра для детей и молодежи Григория Забавина, Герцев уволился из учреждения в июне, так как понял, что это не его профессия. При этом до этого артист уже уходил из театра несколько раз, передает Рен ТВ. 

«В июне этого года, поняв, что это не совсем его профессия, – и, может быть даже, это решение было верным действительно, – решил чего-то другого в жизни искать», – отметил Забавин.

По его словам, с июня видел погибшего только раз и не знает, что с ним произошло. Он отметил, что в театре отношение к нему было хорошее, мужчина был очень ответственным. 

«Я подозреваю, что какой-то кризис, возможно… <…> Наверное, может быть, на какой-то эмоциональной сфере, конечно, он такой… неладный. Слово «неприкаянный», пожалуй, самое точное», – добавил Забавин.

25-летний актер 3 сентября ушел из дома и пропал. К поискам Герцева подключили полицейских, волонтеров и друзей. 

Актер играл в кемеровском театре в нескольких спектаклях: «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея», «Пьяные».

Ранее актер и режиссер Артур Диланян скончался прямо во время спектакля на сцене.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Видео: Зеленский или вакцина: кто сильнее?

15.06 / Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс

25.08 / 112 – прежде чем подать воду в Крым, Киев дождётся гуманитарной катастрофы

07.08 / Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

24.07 / На Банковой чувствуют, что Зеленский в разобранной форме, и постараются приготовить ему какую-то программу “обновления обновления”

20.10 / Фесенко: Зеленский болезненно воспринимает критику. Поэтому в послании стремился показать, что выполняет свои обещания

14.11 / Samsung выпустил сверхбыстрый процессор

15.09 / Расследование Time: Экс-министр энергетики Перри активно влиял на деятельность американского посольства в Украине

02.02 / Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса

30.06 / Видео: Для Саакашвили открыли дорогу во власть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика