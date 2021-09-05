Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны.

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов.

Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности.

«Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам РФ является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа… Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.