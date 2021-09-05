 

Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

05.09.2021, 12:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны.

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов.

Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности.

«Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам РФ является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа… Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Запорожский завод собирает российские автомобили Lada, обходя запрет Кабмина – CМИ

29.08 / Умер исполнитель роли Черной пантеры в киновселенной Marvel

05.05 / Три пуска МБР «Сармат» запланированы в 2021 году

08.04 / СК решил повторно изучить дело осужденного за убийство вероятного педофила уфимца

24.10 / Süddeutsche Zeitung – влияние США в Азии тает на глазах — а Китая растёт

03.04 / В мире: Киев запугивает Донбасс от безысходности

15.03 / “Семь лимонов у меня для этого есть”. СМИ опубликовали разговор нардепа Семинского о планах баллотироваться в Раду

04.10 / В Азербайджане сообщают, что армянская сторона обстреляла город Мингечаур, где расположена крупная ГЭС

13.03 / Россия может вторгнуться в Украину “под флагом миротворцев” – Грымчак

25.06 / Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика