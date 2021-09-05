Google и «Яндексу» запретили показывать словосочетание «Умное голосование» в поиске

Арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

«Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска»,– говорится в решении суда в отношении Google, передает «Коммерсант».

Отмечается, что аналогичная формулировка приводится в решении относительно «Яндекса».

Решение суда прокомментировал в своем Instagram бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Иван Жданов. «Рассчитываем, что Google не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение – пробный шар, в дальнейшем они также будут видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами»,– отметил он.

С соответствующим иском в суд обратилась ставропольская компания «Вулинтертрейд», получившая право на логотип и товарный знак «Умного голосования».

Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».