Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне

Российская легкоатлетка Елена Паутова заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио.

Паутова преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд, победу одержала японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13). Легкоатлетки выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения), передает ТАСС.

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом.

В общем медальном зачете Паралимпийских игр сборная РФ заняла четвертое место. В воскресенье женская сборная США стала победителем паралимпийского турнира по волейболу, для американских атлетов эта золотая медаль стала 36-й. В активе сборной РФ также 36 золотых наград, однако американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей – 36 против 33 у российской команды.

На Паралимпиаде осталось разыграть три комплекта наград в бадминтоне, а также по одному в стрельбе и баскетболе. Россияне в этих дисциплинах не претендуют на медали. В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе – британцы (41-38-44), третье – американцы (36-36-31).

Накануне сборная РФ по бочча обыграла команду Португалии и выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр. В тот же день житель России Сергей Малышев завоевал «бронзу» Паралимпиады в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров. Кроме того, в пятницу российские атлеты Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золото Паралимпиады в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.