 

Талибы начали наступление на центральный город Панджшера

05.09.2021, 5:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начало наступление на административный центр Панджшера город Базарак, сообщили местные СМИ.

«Сейчас талибы наступают на столицу (Панджшера) Базарак с трех направлений. Талибан присутствует в Панджшере и движется к столице [провинции]», – цитирует ТАСС сообщение страницы «Афган урду» в Twitter.

До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

Напомним, в пятницу талибы объявили о захвате провинции Панджшер.

Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением.



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