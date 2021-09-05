В Польше испугались падения ракет «Искандер» на один из городов Европы

Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выразил опасение по поводу совместных военных учений РФ и Белоруссии «Запад – 2021». По словам дипломата, российские ракеты «Искандер» якобы могут упасть на какой-то из европейских городов.

Польский дипломат раскритиковал некоторых европейских коллег, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности, передает РИА «Новости».

«Они думают о климате, новых источниках энергии, о какой-то зеленой революции. Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой», – сообщил Ващиковский в беседе с порталом wPolityce.

Политик выразил опасения по поводу российских военных учений «Запад – 2021», которые якобы «имеют агрессивный характер», а не подразумевают отработку отражения нападения со стороны Польши. «Россияне уже не раз отрабатывали такие действия, а ответ на эту «польскую угрозу» предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве. Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер», – утверждает дипломат.

Ващиковский также сообщил о деятельности «агентов Москвы» на территории Евросоюза, которые «стараются снять российскую тему с повестки дня». Он заключил, что Европе следует требовать сохранения отношений с США, поскольку Москва «будет стараться прощупать крепость отношений западных стран».

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что РФ якобы должна предоставить данные о военных учениях «Запад – 2021» из-за возросшей обеспокоенности стран Балтии, Польши и Украины. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в связи с учениями «Запад – 2021» призвала Россию и Белоруссию действовать предсказуемо и прозрачно, чтобы снизить риски инцидентов на границах альянса.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила создать ПВО для «сдерживания России». В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Ранее в ЕК призывали создать единую с Украиной систему ПРО.

Напомним, совместные стратегические учения «Запад – 2021» пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Белоруссии. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. РФ и Белоруссия неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.