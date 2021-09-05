Стало известно о поставках процессоров Snapdragon для компании Huawei

Несмотря на санкции, китайская компания Huawei все же продолжает получать американские процессоры для смартфонов. Чуть более месяца назад было официально объявлено о том, что мобильные гаджеты P50 выходят на чипах Snapdragon. И вот теперь появилась информация о том, что и будущая флагманская модель смартфона Mate 50 также получит изготовленный в компании Qualcomm процессор.

Как утверждают инсайдеры, речь идет о Snapdragon 778G и, возможно, другой модели изделия Qualcomm.

Но самое главное, что дорогие версии смартфонов Huawei не будут поддерживать формат связи нового поколения 5G. Это и есть результат санкций, существенно снижающих конкурентоспособность на мировом рынке, отмечают эксперты.