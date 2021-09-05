 

Опубликованы данные нового смартфона Nubia Red Magic 6S Pro

05.09.2021, 1:52, Новости дня
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В сеть снова попали технические данные еще не представленного официально нового смартфона. В данном случае, речь идет о Nubia Red Magic 6S Pro. Как стало известно, аппарат получит в комплекте быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт. Емкость аккумулятора здесь составляет 4389 мАч.

В основу конструкции этой модели положен процессор Snapdragon 888+, изготовленный в компании Qualcomm. Объем оперативной памяти – 16 Гб, а основной – 512 Гб.

В смартфоне использован OLED-экран с диагональю 6,8 дюйма. Качество изображения на нем обеспечено на уровне Full HD+. Частота обновления картинки составляет 165 Гц. Основная камера состоит из трех датчиков, самый мощный из которых позволяет вести съемку с разрешением 64 Мп. Официальная презентация намечена на 6 сентября.



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