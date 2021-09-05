Умные часы Apple Watch получат датчики давления и температуры

Представители «Яблочной» компании сообщили о планах добавить ряд функций в умные часы Apple Watch. В частности, наручный гаджет получит датчики, контролирующие температуру тела и давление крови. Также разработчик обещает обеспечить мониторинг качества сна.

По словам экспертов, именно по этим показателям американская компания отстала от своих корейских конкурентов. Ведь в смарт-часах Samsung измерение артериального давления уже давно доступно.

Однако производитель из Соединенных Штатов, на этот раз, решили пойти дальше. В комплекте обновлений появится также специальный датчик, который станет фиксировать факт нерегулярного сердцебиения. Очевидно, теперь в роли догоняющего может оказаться Samsung.