Посол Германии: Когда в 2014 году Украина вспомнила о Будапештском меморандуме, никто уже не помнил, что он есть

“Условия 1994 года были совсем другими. Когда в 2014 году Украина вспомнила о Будапештском меморандуме, никто уже не помнил, что он есть. Я его нашла, потому что я здесь работала в 1994 году. Действительно, это были условия, когда бывшие республики Советского Союза хотели и, может, было нужно, чтобы они отдали свое ядерное оружие. Но кто тогда мог подумать, что будет сегодня. То есть не думаю, что это была ошибка. Украина получила очень много, особенно репутацию страны, которая ответственно решила, что ядерное оружие – не то оружие, которое страна хочет иметь”, – сказала дипломат.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В записанном 23 января интервью Axios on HBO глава государства Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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