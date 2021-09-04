 

“Идеально нежный”. Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет

04.09.2021, 22:32, Новости дня
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“Яйца, сливочное масло, соль. Без молока. Без сметаны. Без воды. Ничего не спрашивайте. Посмотрите видео и приготовьте”, – призвал подписчиков 34-летний кулинар.

Он уточнил, что показывает подобное видео раз в год, поскольку многие забывают рецепт, хотя он предельно прост.

Приготовление:

Слегка взбить два яйца (можно больше, количество яиц – на ваш вкус).
На хорошо разогретую сковороду положить сливочное масло.
Понемногу вылить взбитые яйца в центр сковороды.
Подождать, пока нижний слой не “прихватится” от температуры, и потихоньку сворачивать полуготовый омлет в трубочку.

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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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