“Идеально нежный”. Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет

“Яйца, сливочное масло, соль. Без молока. Без сметаны. Без воды. Ничего не спрашивайте. Посмотрите видео и приготовьте”, – призвал подписчиков 34-летний кулинар.

Он уточнил, что показывает подобное видео раз в год, поскольку многие забывают рецепт, хотя он предельно прост.

Приготовление:

Слегка взбить два яйца (можно больше, количество яиц – на ваш вкус).

На хорошо разогретую сковороду положить сливочное масло.

Понемногу вылить взбитые яйца в центр сковороды.

Подождать, пока нижний слой не “прихватится” от температуры, и потихоньку сворачивать полуготовый омлет в трубочку.

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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

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