“Идеально нежный”. Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
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“Яйца, сливочное масло, соль. Без молока. Без сметаны. Без воды. Ничего не спрашивайте. Посмотрите видео и приготовьте”, – призвал подписчиков 34-летний кулинар.
Он уточнил, что показывает подобное видео раз в год, поскольку многие забывают рецепт, хотя он предельно прост.
Приготовление:
Слегка взбить два яйца (можно больше, количество яиц – на ваш вкус).
На хорошо разогретую сковороду положить сливочное масло.
Понемногу вылить взбитые яйца в центр сковороды.
Подождать, пока нижний слой не “прихватится” от температуры, и потихоньку сворачивать полуготовый омлет в трубочку.
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