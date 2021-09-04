Денисова об обысках и задержаниях в Крыму: Так называемые “правоохранители” нарушили презумпцию невиновности

“Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в жилье граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов и еще четыре крымских татарина – Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов. Их местонахождение до сих пор неизвестно”, – написала она.

Омбудсмен сообщила, что сегодня в Симферополе возле здания с сотрудниками ФСБ задержали еще более 50 крымских татар (ранее сообщалось о 40), которые протестовали “против незаконных обысков и задержаний”.

“Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов. […] Своими действиями так называемые “правоохранители” нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь”, – считает Денисова.

По ее словам, “без согласованных действий Украины и международных партнеров” из задержанных украинцев “в очередной раз сделают “преступников” по сфабрикованным делам”.

Денисова призвала международное сообщество повлиять на страну-агрессора и добиваться прекращения репрессий России в отношении коренного населения Крыма.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/394329838872542/

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали Одаманова, ночью 4 сентября – Ахтемова, Ахметова и Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

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