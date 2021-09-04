 

Денисова об обысках и задержаниях в Крыму: Так называемые “правоохранители” нарушили презумпцию невиновности

04.09.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в жилье граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов и еще четыре крымских татарина – Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов. Их местонахождение до сих пор неизвестно”, – написала она.

Омбудсмен сообщила, что сегодня в Симферополе возле здания с сотрудниками ФСБ задержали еще более 50 крымских татар (ранее сообщалось о 40), которые протестовали “против незаконных обысков и задержаний”.

“Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов. […] Своими действиями так называемые “правоохранители” нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь”, – считает Денисова.

По ее словам, “без согласованных действий Украины и международных партнеров” из задержанных украинцев “в очередной раз сделают “преступников” по сфабрикованным делам”.

Денисова призвала международное сообщество повлиять на страну-агрессора и добиваться прекращения репрессий России в отношении коренного населения Крыма.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/394329838872542/

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали Одаманова, ночью 4 сентября – Ахтемова, Ахметова и Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Германия задумалась над возвращением санкций против Белоруссии

17.07 / Защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор

26.09 / Микробы будут уничтожать нефтяные пятна в Белом море

18.08 / Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье

31.10 / Семьи из села Лесная на Камчатке получили ключи от квартир в новых домах

01.11 / Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором

04.01 / Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации

06.08 / Новое правительство Молдовы приняло присягу

09.11 / Opel может возродить название Monza для флагманского внедорожника

30.03 / Невестка Марченко показала фото с голым животом на позднем сроке беременности и выписку из роддома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика