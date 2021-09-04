Ученые выяснили, как с возрастом меняется активность головного мозга

Ученые из университета Маска Планка вместе со своими коллегами из Лейпцига решили выяснить, почему в преклонном возрасте людям становится тяжело учиться.

Проведя ряд опытов, исследователи установили, что дето тут не только в активности головного мозга, но и в изменении системы работы нашего мыслительного органа. Исследования проводились в фокус-группах, состоящих из молодых людей, а также добровольцев в возрасте от 60 до 70 лет. При этом использовали МРТ.

Так, молодые люди в поиске ответов на заданные вопросы полагались на так называемую семантическую память, основанную на знании каких-то фактов. Старшее же поколение использовало исполнительный вид памяти, основанный на коммуникабельности и внимании.