Афганские власти предложили раздельное обучение в университетах

Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить в течение трех дней предложения по раздельному обучению студентов и студенток, сообщил телеканал 1TV.

И. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани сообщал, что студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах. Отмечается, что университеты должны представить свои предложения в течение следующих трех дней, передает РИА «Новости».

Напомним, талибы (движение запрещено в России) решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.