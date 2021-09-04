На акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов

Общенациональные акции с требованием отмены санитарных пропусков собрали в субботу во Франции 141 тыс. манифестантов, из которых почти 18,5 тыс. вышли на улицы Парижа, сообщило МВД республики.

Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тыс. человек, а 21 августа правоохранительное ведомство насчитало 177 тыс. протестующих. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа – 237 тыс., передает ТАСС.

«Цифры подтверждают, что численность манифестантов сокращается пятую неделю подряд», – отмечают аналитики, подчеркивая, что организаторы акций протеста рассчитывали собрать в городах гораздо больше своих сторонников, особенно среди врачей, так как с середины сентября медицинских работников в случае отказа от вакцинации ждет увольнение.

В Париже сегодня состоялось сразу пять акций. Серьезных столкновений манифестантов с полицией и беспорядков в столице зафиксировано не было. Единственный инцидент произошел в первом округе Парижа, когда группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в торговый комплекс, но была быстро оттеснена полицейскими. За насильственные действия и оскорбление сотрудников правоохранительных органов задержаны три человека.

Еще 18 протестующих полиция задержала в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в этот день в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил продления действия пропусков после 15 ноября.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. заразившихся коронавирусом, а всего с начала пандемии выявлено свыше 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий COVID-19 во Франции умерли более 114 тыс. пациентов.

Напомним, 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.