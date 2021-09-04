 

В Китае в ДТП с трактором погибли 15 человек

04.09.2021, 21:38, Новости дня
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Еще один человек получил травмы.

Столкновение трактора с седельным тягачом с прицепом произошло на территории муниципалитета Цитайхэ на оживленной трассе.

Причина ДТП пока не озвучена, ведется расследование инцидента.

China News уточняет, что все погибшие ехали на тракторе. Издание опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, что трактор разорвало на части.

South China Morning Post пишет со ссылкой на местные СМИ, что трактор не имел лицензии, он с 2.00 собирал по деревням рабочих, которые занимались сбором материала, применяемого в традиционной китайской медицине. Пассажирами в основном были люди в возрасте 50–60 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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