Генсек ООН призвал мировое сообщество объединиться для помощи афганскому народу

В своем видеообращении он сказал, что Афганистан сталкивается с надвигающейся гуманитарной катастрофой.

“Нам нужно, чтобы международное сообщество сплотилось и поддержало афганский народ. Вот почему я созываю министерскую конференцию на высоком уровне в Женеве, чтобы выступить за увеличение ресурсов для продолжения спасающих жизни гуманитарных операций. Мы также призываем к полному и беспрепятственному гуманитарному доступу, чтобы афганцы продолжали получать основные услуги, в которых они нуждаются. ООН солидарна с народом Афганистана и взяла на себя обязательство продолжать помогать ему”, – заявил генсек ООН.

В посте он уточнил, что созывает конференцию на 13 сентября.

Now more than ever, Afghan children, women & men need support & solidarity from the international community.

I will convene a high-level humanitarian conference for Afghanistan on 13 September to advocate for a swift scale-up in funding & full, unimpeded access to those in need. pic.twitter.com/nOnoNFCEuy

— António Guterres (@antonioguterres) September 3, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—