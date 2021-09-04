Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка мужчину, который в результате разбойного нападения забрал около 1,5 млн рублей, информирует пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разбойное нападение было совершено в городе Кудрово. В банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 млн рублей. Забрав деньги, он скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее в Петербурге грабитель передал в банк записку о «минировании» здания, чтобы украсть 10 млн рублей.