 

Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США

04.09.2021, 20:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоскосмос готов продолжить поставки в США ракетных двигателей РД-180, мы не прекращаем сотрудничество, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», – написал Рогозин в своем Facebook.

По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся.

Ранее правительство РФ разрешило "Роскосмосу" провести переговоры о поставке в США двигателей РД-181М, которые представляют собой следующий этап развития РД-181.

Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.

Ранее стало известно о завершении контракта на поставку РД-180, в апреле последняя партия была передана США в рамках ранее заключенного контракта.

До этого Роскосмос анонсировал сотрудничество с США по ракетным двигателям вопреки санкциям.



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