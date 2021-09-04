 

Княгиню Монако Шарлен выписали из больницы в ЮАР

04.09.2021, 20:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкстренно госпитализированная в ЮАР княгиня Монако Шарлен выписана из больницы, ее здоровью ничего не угрожает, сообщил сайт газеты «Депеш».

По данным издания, княгиня покинула госпиталь в пятницу утром, опасений за здоровье Шарлен нет, передает ТАСС.

Ранее княгиня была доставлена в больницу на машине скорой помощи поздним вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла, которая была диагностирована в мае.

Шарлен, родившаяся на территории современной Зимбабве, находится в ЮАР с мая. Она прибыла для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов.

Шарлен, княгиня Монако, урожденная Шарлин Линетт Уиттсток, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.



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