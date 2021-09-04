 

4 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

04.09.2021, 19:50, Новости дня
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Сегодня в мире отмечают сразу два спортивных праздника – Международный день тхэквондо и Международный день стрельбы из лука.

Тхэквондо – вид корейского боевого искусства. 4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет признал тхэквондо официальным олимпийским видом спорта. В память об этом событии 4 сентября стало Днем тхэквондо. Повсеместно праздник начали отмечать с 2006-го.

Международная федерация стрельбы из лука (FITA) была создана 4 сентября 1931 года во Львове, который тогда принадлежал Польше. Сейчас организация со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне объединяет больше 140 национальных федераций, а день ее образования стал международным праздником. Сама же стрельба из лука является олимпийским видом спорта еще с 1900 года.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Алексея, Ариадны, Афанасия, Василия, Гавриила, Ивана, Макария, Михаила, Севериана и Феликса. В католической – у Екатерины, Моисея, Розалии.

Согласно народным приметам:

Если это был солнечный день, значит, осень будет теплой.
Если в этот день холодно и влажно, зима придет быстро и будет морозной.
Если сегодня отчетливо слышен шум птиц, то бабье лето будет долгим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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