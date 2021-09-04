 

“Не позорься, лучше на шпагат садись”. Волочкова спела вживую

04.09.2021, 17:10, Новости дня
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“Записали новый трек “Тишина” с музыкантом Валерием Разумовским. Он написал эту песню специально для меня и для нашего мюзикла”, – подписала видео 45-летняя артистка.

Ролик балерины за сутки набрал чуть больше 66 тыс. просмотров и больше 230 комментариев.

“Настя, какая вы смелая. Не умеете, а поете”, – написала tatjanawiesner.

“Безголосая”, – прокомментировала raisa24059.

“Сколько талантов у одного человека! Я в изумлении!” – призналась olga_che0707.

“Настюха, не позорься, лучше на шпагат садись”, – призвала балерину olgaflora14.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Волочкова выпустила два сольных музыкальных альбома – “Расскажу” в 2014-м и “Вселенная” в 2021-м. Презентация последнего альбома прошла в августе в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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