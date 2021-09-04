На автостанции во Львове мужчина угрожал прохожим пистолетом, его задержали

Патрульные получили вызов на автостанцию на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

“По словам заявителя, неизвестный мужчина с неадекватным поведением носит в руке пистолет, и он услышал звуки, похожие на выстрелы. Экипаж немедленно приехал на место происшествия, обследовал прилегающую территорию и обнаружил похожего мужчину. Он держал руку в кармане”, – говорится в сообщении.

Полиция дала мужчине указание поднять руки вверх.

“Во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на оружие. 34-летний житель Львовского района имел признаки алкоопьянения”, – сообщили патрульные.

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2747422905559464



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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