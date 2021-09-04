Фонтан в Киеве, в который на днях въехал грузовик, восстановили – Кличко

“Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен”, – написал он.

Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.

Контекст:

2 сентября в Киеве возле станции метро “Арсенальная” грузовик провалился в сухой фонтан, который открыли накануне.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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