Фонтан в Киеве, в который на днях въехал грузовик, восстановили – Кличко
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“Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен”, – написал он.
Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.
Контекст:
2 сентября в Киеве возле станции метро “Арсенальная” грузовик провалился в сухой фонтан, который открыли накануне.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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