 

Фонтан в Киеве, в который на днях въехал грузовик, восстановили – Кличко

04.09.2021, 17:10, Новости дня
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“Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен”, – написал он.

Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.

Контекст:

2 сентября в Киеве возле станции метро “Арсенальная” грузовик провалился в сухой фонтан, который открыли накануне.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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