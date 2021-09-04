Эксперты назвали будущий строительный кластер в Хабаровске локомотивом экономики ДФО

Создание строительного кластера в Хабаровском крае приведет не только к развитию производства стройматериалов, но и сделает жилье во всем федеральном округе более доступным, заявили газете ВЗГЛЯД дальневосточные политологи. Так они прокомментировали соответствующие предложения врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), которые были поддержаны президентом Владимиром Путиным.

«Строительный кластер – это не только логистика. Это еще различное производство, развитие сферы белых и синих воротничков. И тут уместно упомянуть о предложении президента провести в Хабаровске в 2023 году национальный чемпионат WorldSkills», – говорит член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Даниил Ермилов.

WorldSkills, напомнил эксперт, позволяет рабочей молодежи показать свое мастерство, найти привлекательную и высокооплачиваемую работу. «Создание строительного кластера и проведение чемпионата – это формирование нового вектора развития для Хабаровского края. Здесь появится разработка современных строительных объектов, начнет развиваться производство различных стройматериалов, металлопрокат. Это будет один из локомотивов несырьевой экономики Дальнего Востока. Потому что вся остальная экономика преимущественно сырьевая, только в Приморье есть сельское хозяйство в силу климата», – отметил политолог.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) поддержал несколько инициатив врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В частности, президент предложил провести в 2023 году в Хабаровске национальный чемпионат WorldSkills, а также поручил проработать вопрос по созданию в крае строительного кластера.

«Мы видим, что крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты формируют существенный спрос строительные материалы и конструкции. Понимая транспортную логистику, существующую производственную базу промышленности строительных материалов на Дальнем Востоке, мы видим потенциал для создания в Хабаровском крае строительного кластера для всего Дальнего Востока», – заявил Дегтярев.

Директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев добавляет, что сейчас в строительном комплексе сложилась ситуация, при которой есть потребности и инвесторы, «но не хватает мозгов и рабочих рук». «Чемпионат WorldSkills как раз рассчитан на подготовку молодой смены с новым мышлением – тех, кто хочет работать на Дальнем Востоке. С воссозданием в крае строительной индустрии ситуация в корне изменится. Одна эта сфера может дать стимул развития другим двадцати направлениям деятельности. Любое производство – это стены, офисы, сооружения и т.д. В этом отношении очень важна поддержка со стороны федерального центра и уже видно, что она будет существенной», – уверен Чадаев.

Ермилов отдал должное смелости и мужеству Дегтярева, который первым из руководителей Хабаровского края решил навести порядок в строительной сфере – одной из наиболее коррумпированных в регионе – и донес до президента информацию о положении дел, вступил в «системную войну с местной строительной мафией». «Из-за сговоров строительных компаний цены на недвижимость и на стройматериалы в крае очень высокие. Сейчас отрасль непрозрачная. С появлением строительного кластера, хотят того местные олигархи или нет, отрасль выходит из тени», – подчеркнул собеседник.

С учетом поддержки президентом идей Дегтярева сомневаться в оперативной реализации новых проектов не приходится, уверен эксперт. «Все, что Владимир Путин берет под контроль, делается и реализовывается. Не будут помехой никакие потуги местных товарищей, завязанных на строительную сферу, на выкачивание денег из своих соотечественников. То есть принимается системное решение. Строительный рынок попадает под мониторинг, нам станут известны реальные цены, мы впервые узнаем, сколько возводится в регионе квадратных метров и по какой цене. В ближайшие 2-3 года количество возводимых объектов в Хабаровском крае и стоимость недвижимости сильно поменяются. Жилье станет более доступным», – прогнозирует Ермилов.

По его словам, все Дальневосточные регионы испытывают дефицит строительных материалов. Многих покупателей и застройщиков отпугивает цена, потому что сейчас качественные материалы в основном привозятся из Японии, Кореи и Китая. Более того, с учетом планов строительства моста для сухопутного сообщения с Сахалином «мы сможем напитывать сахалинский строительный рынок более доступными по цене стройматериалами, что повлечет снижение цен на недвижимость». Это же касается и других регионов ДФО, в том числе Восточной Сибири. «С точки зрения логистики, Хабаровск наиболее удачный город на Дальнем Востоке. Отсюда можно попасть в любой субъект ДФО. Существует развитая дорожая сеть, есть речной порт, проложена ветка до моря. Здесь могут переваливаться грузы любых объемов. Соответственно, с возникновением строительного кластера появляется гарантированный объем продукции, которая будет интересна всем», – полагает эксперт.

Собеседник добавил, что «сейчас многим местным жителям просто не по карману жилье по заоблачным ценам». «После появления строительного кластера, я полагаю, Дегтярев займется рынком земли, градостроительством и всеми теми, кто кормится за счет повышения ренты на строительных объектах», – говорит политконсультант.

В ходе форума Путин принял ряд решений по развитию ДФО. В своем выступлении президент предложил начать масштабную программу обновления дальневосточных городов. При этом ежегодные расходы на систему здравоохранения региона будут увеличены более чем на 6 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей будет направлено дальневосточным регионам на развитие системы здравоохранения. Президент выразил готовность распространить льготную дальневосточную ипотеку на врачей и учителей – на этих специалистов у регионов ДФО есть большой запрос. Также Путин озвучил намерение снизить планку входа в режим Свободного порта до 500 тыс. рублей, что сделает участие в нем местного бизнеса более доступным.

Ермилов уверен, что действия президента направлены на «улучшение жизненной ситуации в Хабаровской крае». «Прошлый кризис мы прожили за счет огородов и тайги. Но теперь ситуация изменилась, люди не могут кормиться тайгой. Поэтому любые социальные инициативы президента я могу только приветствовать», – говорит политолог.

По словам Чадаева, край подошел к той точке, когда ему крайне необходима финансовая, технологическая и интеллектуальная поддержка. «Откладывать дальше некуда. Мы рискуем отстать от поезда экономической цивилизации. Поэтому надо вкладываться в ДФО. К этому обязывает наше положение в Азиатском-Тихоокеанском регионе, где создается 2/3 мирового ВВП», – считает эксперт.

Политолог добавил, что в Хабаровском крае 70% населения представляют трудовой потенциал, но сейчас многие уезжают на заработки в западные регионы страны. «Этим людям нужны условия работы здесь. Если ничего не предпринимать, то через несколько лет хороших интеллектуальных и рабочих кадров в регионе не останется. Чтобы этого не произошло, действовать нужно уже сейчас. Поэтому поддержка федерального центра своевременна и жизненно необходима», – подчеркивает директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН».

Член РАПК уверен, что эти и другие решения Владимира Путина по развитию ДФО помогут решить кадровую проблему и остановить отток молодежи в другие регионы. Впрочем, для этого потребуется запуск целевых проектов по привлечению молодых людей на Дальний Восток за счет доступной недвижимости, гарантированных условий для карьерного роста. «Сейчас местная молодежь не хочет идти работать на госпредприятия. Для них привлекательнее коммерческие структуры, где зарплаты выше в разы. Те, кто мог бы быть востребован на рынке интеллектуального труда, покидают Хабаровский край, находят работу во Владивостоке, Новосибирске, Петербурге, Москве, Краснодаре, Сочи, за рубежом», – указал Ермилов.

В пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент.

«Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех граждан – это жилье, его качество и доступность», – сказал глава государства. Он напомнил, что «с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», а также о том, что около 24 тыс. семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита. «Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», – заверил президент.

Опережающее развитие Дальнего Востока – «долгосрочный и абсолютный» приоритет для России, это перспектива развития страны «не на десятилетия, а на столетия вперед», подчеркнул Путин.