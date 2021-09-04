При взрыве газа в Дагестане пострадали два человека
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В Дагестане, в населенном пункте Бабаюрт, двое мужчин пострадали из-за взрыва газа, оба доставлены в тяжелом состоянии в больницу, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«По системе 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Бабаюрт, по улице Шпигуна, 18, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения, в отдельно стоящем помещении летней кухни, пострадали двое мужчин, которые в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
По данным МЧС, разрушений нет, в доме выбиты окна и входная дверь.
Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Симферополе, в результате чего два человека были госпитализированы.
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