 

При взрыве газа в Дагестане пострадали два человека

04.09.2021, 14:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Дагестане, в населенном пункте Бабаюрт, двое мужчин пострадали из-за взрыва газа, оба доставлены в тяжелом состоянии в больницу, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По системе 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Бабаюрт, по улице Шпигуна, 18, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения, в отдельно стоящем помещении летней кухни, пострадали двое мужчин, которые в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

По данным МЧС, разрушений нет, в доме выбиты окна и входная дверь.

Ранее хлопок газа произошел в жилом доме в Симферополе, в результате чего два человека были госпитализированы.



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