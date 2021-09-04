Игорь Луценко: Пожар в костеле Святого Николая и разрушение Гостиного двора произошли из-за халатности Минкульта. Ткаченко стоит освободить место министра

“А знаете, что общего между горящим костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар – лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся”, – написал Луценко.

Он убежден, что костел Святого Николая нужно спасать от управления министерства, так как пожар – это результат “дикой халатности государства”.

“Так что, пожалуй, хватит! Стоит передать [костел] католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить”, – считает Луценко.

По его мнению, следует передать на баланс других структур также киевский цирк и Гостиный двор.

“Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, или пойти навстречу требованиям всех фракций Киевсовета, которые представляют общину города (в том числе и требованиям фракции “Слуги народа” в КГС). И наконец передать многострадальное здание на баланс города, чтобы началась его долгожданная реставрация с учетом видения общины города и Подола”, – заявил активист.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/4556889807668306

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания.

В Минкульте Украины подчеркнули в Facebook, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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