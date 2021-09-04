Google заблокировал учетные записи прошлого правительства Афганистана – СМИ

В течение нескольких недель после захвата талибами власти в Афганистане поступали сообщения о том, что представители движения “Талибан” пытались использовать биометрические и другие базы данных, вероятно, для охоты на своих врагов.

Работник бывшего правительства Афганистана заявил Reuters, что “Талибан” стремится получить доступ к электронным письмам бывших афганских чиновников. В них может содержаться информация о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах, государственных подрядчиках, племенных союзниках и иностранных партнерах.

В самой Google не подтвердили, что афганские правительственные аккаунты заблокированы, однако заявили, что компания отслеживает ситуацию в Афганистане и “принимает временные меры для защиты соответствующих учетных записей”.

Контекст:

Бывшее правительство Афганистана было расформировано после того, как к власти пришло движение “Талибан”. К 15 августа талибы взяли под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут “жить по законам шариата”.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

В ближайшее время ожидается, что “Талибан” объявит состав нового правительства. СМИ пишут, что его возглавит сооснователь “Талибана” мулла Абдул Гани Барадар.

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