«Единая Россия» выставит 95 тыс. наблюдателей на выборах

Штабы общественной поддержки «Единой России» выставят 95 тыс. наблюдателей на избирательные участки по всей стране, сообщил руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин.

«Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение «Единой России» с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и центризбиркому. Главная задача – это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное – безопасность людей», – приводит слова Карелина сайт ЕР.

В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования – по шесть человек на один участок. Это позволит им работать не круглосуточно, а в щадящем режиме.

«Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе – трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тыс. камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК – до 10. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее», – отметил зампред ЦИК.

К порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, кандидаты по одномандатным избирательным округам (их более 2 тыс.), общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в РФ и в субъектах, все территориальные и участковые избирательные комиссии (ТИК и УИК).

На участках, где нет федерального видеонаблюдения, будут установлены средства фиксации в видеорегистраторов, которые будут работать в круглосуточном режиме.

Зампредседателя ЦИК также подчеркнул, что обучение наблюдателей помогает не только отстаивать результаты выборов и интересы партий, от которых наблюдатели направлены на участок, но и отвечать на вопросы избирателей.

«Это самая серьезная работа. Она в какой-то степени волонтерская и требует существенной подготовки. Те, кто придет и профессионально оценивают происходящее – это наши помощники», – заключил Булаев.

Напомним, по результатам жеребьевки в Центризбиркоме «Единая Россия» заняла пятую строчку в бюллетене на выборах в Госдуму.

Ранее «Единая Россия» инициировала соглашение «За безопасные выборы». Помимо ЕР его подписали восемь политических партий. Это ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Партия Роста», «Зеленая альтернатива» и «Партия пенсионеров»