 

В нижегородском минздраве назвали причину отравления школьников

04.09.2021, 13:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПричиной массового отравления школьников в Нижнем Новгороде могла стать ротавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь областного минздрава Алексей Никонов.

«У всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции. За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей. Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к легкой)», – сообщил Никонов в Facebook.

Один из госпитализированных уже был отпущен на амбулаторное лечение, двое других остаются в больнице, их здоровью ничего не угрожает, они также готовятся к выписке.

В субботу прокуратура Нижегородской области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка. В ведомстве уточняли, что порядка 40 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления.



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