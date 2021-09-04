В нижегородском минздраве назвали причину отравления школьников

Причиной массового отравления школьников в Нижнем Новгороде могла стать ротавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь областного минздрава Алексей Никонов.

«У всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции. За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей. Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к легкой)», – сообщил Никонов в Facebook.

Один из госпитализированных уже был отпущен на амбулаторное лечение, двое других остаются в больнице, их здоровью ничего не угрожает, они также готовятся к выписке.

В субботу прокуратура Нижегородской области сообщила о массовом отравлении в школе Нижнего Новгорода. Организована ведомственная проверка. В ведомстве уточняли, что порядка 40 человек обратились в региональный Роспотребнадзор с признаками отравления.