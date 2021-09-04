 

Кулеба сказал, поднимался ли в США вопрос о назначении нового посла в Украине

04.09.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ответ на вопрос, поднимался ли вопрос о назначении нового посла, Кулеба коротко ответил: “Не поднимался”. Других подробностей министр иностранных дел Украины не привел.

В то же время Кулеба добавил, что украинская дипломатия работает над визитом американского президента Джо Байдена в Украину.

“Убежден, что за время своего президентства Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США”, – заключил министр.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин, она сменила на посту Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности после отставки Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Во время отпуска Квин ее обязанности несколько недель исполнял заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент. Он говорил после приезда в Украину в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что США рассматривают две кандидатуры на пост главы димпмиссии в Киеве.

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст назвал газопровод “Северный поток – 2” одной из причин, почему Штаты до сих пор не назначили посла в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / “Желанная девушка”. Брежнева в “голом” корсете показала, как ее ласкает мужчина

03.09 / На продажу выставлен суперкар Bugatti Veyron от Mansory

24.03 / Азарову объявили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

23.08 / В СПЧ предложили усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах

18.02 / Украина сделала все для эффективной вакцинации – Шмыгаль

19.04 / Названо имя погибшего 18 апреля на Донбассе военного

15.06 / Переживший остановку сердца на матче Эриксен обратился к болельщикам

16.07 / “Светлана Сергеевна, ну п…здец это хит”, “Ни о чем”. Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео

14.07 / Самоубийство мэра Сеула. Бывшая секретарша представила доказательства его приставаний

14.07 / Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии исправлением исторической ошибки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика