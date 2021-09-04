Кулеба сказал, поднимался ли в США вопрос о назначении нового посла в Украине

В ответ на вопрос, поднимался ли вопрос о назначении нового посла, Кулеба коротко ответил: “Не поднимался”. Других подробностей министр иностранных дел Украины не привел.

В то же время Кулеба добавил, что украинская дипломатия работает над визитом американского президента Джо Байдена в Украину.

“Убежден, что за время своего президентства Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США”, – заключил министр.

Контекст:

Постоянного посла Штатов в Киеве нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин, она сменила на посту Уильяма Тейлора, который исполнял обязанности после отставки Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Во время отпуска Квин ее обязанности несколько недель исполнял заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент. Он говорил после приезда в Украину в июле, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что США рассматривают две кандидатуры на пост главы димпмиссии в Киеве.

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст назвал газопровод “Северный поток – 2” одной из причин, почему Штаты до сих пор не назначили посла в Украине.

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