 

Минвостокразвития оценило расходы на первый этап строительства города Спутник

04.09.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля первого этапа строительства города Спутник потребуется порядка 100 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока РФ Алексей Чекунов.

На первом этапе необходимо будет построить 1 млн квадратных метров, сказал Чекунов РИА «Новости».

При этом средства государственной поддержки для строительства инфраструктуры города на первом этапе строительства составят 15 млрд рублей, указал глава ведомства.

В пятницу на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Названы причины смерти дочери Конкина

05.12 / Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове

02.11 / Эксперт оценил предварительные итоги президентских выборов в Молдавии

30.06 / Новый смартфон Honor 9A уже доступен в России

29.06 / Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

03.12 / Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи

02.09 / 24 Horas – «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

27.04 / ZDF – военные расходы в мире достигли уровня холодной войны

29.06 / В Украине запускают бета-тест COVID-сертификатов

04.09 / Владимир Кличко прошелся по подиуму в форме охранника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика