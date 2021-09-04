Минвостокразвития оценило расходы на первый этап строительства города Спутник

Для первого этапа строительства города Спутник потребуется порядка 100 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока РФ Алексей Чекунов.

На первом этапе необходимо будет построить 1 млн квадратных метров, сказал Чекунов РИА «Новости».

При этом средства государственной поддержки для строительства инфраструктуры города на первом этапе строительства составят 15 млрд рублей, указал глава ведомства.

В пятницу на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.