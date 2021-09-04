Минвостокразвития оценило расходы на первый этап строительства города Спутник
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Для первого этапа строительства города Спутник потребуется порядка 100 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока РФ Алексей Чекунов.
На первом этапе необходимо будет построить 1 млн квадратных метров, сказал Чекунов РИА «Новости».
При этом средства государственной поддержки для строительства инфраструктуры города на первом этапе строительства составят 15 млрд рублей, указал глава ведомства.
В пятницу на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока, на Дальнем Востоке появится первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.
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