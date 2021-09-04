Политика: Как Дальний Восток станет «российской Калифорнией»

Президент Путин выступил с речью, посвященной запуску масштабной программы модернизации Дальнего Востока. Решено построить в Приморье новый город Спутник и обновить социальную сферу старых городов. Проект потребует многомиллиардных инвестиций, однако его итогом должно стать превращение дальневосточных регионов РФ в современную, комфортную и привлекательную для людей и бизнеса территорию.

В пятницу Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), которая проходила на острове Русский во Владивостоке. В своем выступлении на сессии президент назвал развитие Дальнего Востока одним из самых перспективных направлений работы – как для крупных глобальных компаний, так и для среднего бизнеса, начинающих предпринимателей. «Для всех это вызов и очень интересная работа, – подчеркнул российский лидер. – Для молодых специалистов и опытных профессионалов тем более».

«Для России, для страны это имеет колоссальное значение – развитие Дальневосточного региона. Это перспектива развития нашей страны не на десятилетия, а на столетия вперед», – отметил глава государства. По его мнению, подспорьем здесь может стать присущий жителям Дальнего Востока дух первооткрывателя. «Дальневосточники в широком смысле этого слова – и прежние поколения, и сегодняшние – это пионеры, первооткрыватели. Вы представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории, и какова она по масштабу», – отметил президент. Этот же «дух тех, кто идет вперед, дерзает, добивается результатов» присущ и современным поколениям дальневосточников, уверен Путин.

Задача властей – создать возможности для того, чтобы эти качества были реализованы в полной мере. В своем выступлении Путин предложил начать масштабную программу обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент.

Показательно, что в этот же день на ВЭФ было подписано соглашение о создании нового города Спутник близ Владивостока – таким образом, на Дальнем Востоке возникает первая агломерация с количеством населения свыше 1 млн человек.

В своем выступлении президент отметил – в последнее время стоимость жилья в регионе подросла, а на рынке отмечается нехватка доступных предложений. Поэтому к 2024 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом, указал Путин. Массовое строительство жилья и создание новых кварталов во Владивостоке начнется в следующем году, отметил позднее его полпред в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, который также участвовал в форуме.

Большой блок в выступлении российского лидера был посвящен развитию медицины на Дальнем Востоке. Ежегодные расходы на систему здравоохранения региона будут увеличены более чем на 6 млрд рублей, сообщил он. Эта мера предпринимается прежде всего для помощи отдаленным и малонаселенным районам. «Это только первый шаг», – заверил президент. Еще 20 млрд рублей будет направлено дальневосточным регионам на развитие системы здравоохранения.

«Это плюс к 57 миллиардам рублей, которые уже планируется направить на программу в федеральный округ. Для людей, живущих, здесь должна быть обеспечена качественная медицинская помощь», – сообщил Путин. По словам главы государства, продлевается действие Дальневосточной единой субсидии – и дополнительно власти профинансируют программу модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшую в начале года.

В дальневосточных городах должен работать удобный, экологически чистый общественный транспорт, потребовал Путин. Он упомянул в связи с этим Тынду и Северобайкальск, имеющие значение для работы БАМа. Президент упомянул и риск загрязнения природы, которому подвергаются жители портовых городов, и в этой связи поручил оснастить все российские грузовые порты системами экологического мониторинга. Это требование необходимо закрепить на законодательном уровне, подчеркнул глава государства.

Все усилия властей должны быть направлены на то, чтобы создать на Дальнем Востоке РФ современные, комфортные условия для жизни людей, чтобы росли их доходы, повышалось благосостояние семей, указал президент.

«Хочу вновь повторить: опережающее развитие Дальнего Востока – наш долгосрочный и абсолютный приоритет,

– подчеркнул Путин. – Это общая ответственность и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших крупнейших компаний – как с госучастием, так и частных».

Чем заманивали переселенцев при Столыпине

Как отметил гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, лидер страны в своем выступлении ясно дал понять – Дальний Восток, как территория потенциального развития нуждается в особом внимании федеральной власти. «По сути президент прямо говорит о том, что Дальний Восток освоен не в полной мере», – подчеркнул эксперт.

Живущий во Владивостоке писатель Василий Авченко напоминает, что в регионе сохраняется целый комплекс проблем: низкий уровень зарплат, высокая стоимость жилья и жилищно-коммунальных услуг, другие социальные проблемы. «Трудность представляет также транспортная разорванность внутри региона и его удаленность от столицы. Понятно, что есть субсидированные билеты и «плоский тариф», но они всех проблем не решают», – посетовал Авченко газете ВЗГЛЯД.

Писатель пока не уверен в том, что найдется достаточно стимулов для привлечения в этот уголок страны людей из европейской части России. «При Столыпине, при царе были свои стимулы для переселения. Страна была крестьянская, аграрная, а людям обещали тут большие участки земли. Сейчас другая реальность и этим уже никого не заманишь. Так что концептуально я поддерживаю планы развитие Сибири и Дальнего Востока, но я пока не представляю, как зазывать сюда жителей Воронежа, Тамбова и тем более Петербурга или Москвы», – отметил Авченко.

Сейчас федеральная власть принимает меры к тому, чтобы «привлечь дополнительный приток людского капитала на Дальний Восток», отметил Старовойтов. Он упомянул планы федеральных властей расширить программу «дальневосточной ипотеки» под 2% и распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста. Старовойтов особо отметил слова Путина о необходимости развивать отдельные города, и напомнил, что на модернизацию социальных объектов будет выделено около 20 млрд рублей.

Но в целом обновление и развитие крупных городских центров Дальнего Востока обойдется в куда более серьезную сумму, полагает экономист Василий Колташов. «Первоначально в модернизацию Хабаровска и Петропавловска-Камчатского нужно будет вложить по несколько миллиардов долларов, ориентировочно – в пределах десятка. Строительство же нового города Спутник обойдется примерно в 20 млрд долларов», – предположил эксперт.

Как, в свою очередь, полагает дальневосточный писатель Авченко, чтобы превратить Владивосток в «миллионник» следует включить в его состав не только город Артем и будущий Спутник, но и город и Уссурийск, и весь юг Приморья: Хасанский и Недеждинский районы. А это может потребовать дополнительные затраты на модернизацию.

В целом же, если дальневосточные города связать с Восточной Сибирью высокоскоростными железными дорогами, проложить дублирующие ветки БАМа и Транссиба, создать совершенно новую инфраструктуру, возвести все социально значимые объекты, то речь может пойти о сотнях миллиардов в совокупности, предупреждает Колташов. «Но с точки зрения экономики эти вложения гораздо более эффективны, чем покупка, например, американских долговых бумаг, в которые вкладываются десятки миллиардов», – подчеркнул специалист. Он также отметил: форум во Владивостоке показал, что без федеральных инвестиций и государственного лидерства, на одних частных вложениях такие проекты не реализуются.

Как поступить с инвесторами из Китая

«Вложиться в модернизацию городов могут и инвесторы из соседней КНР, но пускать их надо аккуратно. Если там будут строить китайские компании из китайских материалов, то получится, что всю прибыль они потом заберут себе. А нам нужно использовать данные проекты под развертывание собственного производства», – отметил экономист. В пример он привел Калифорнию, заселение которой во второй половине XIX века было напрямую связано с расширением железнодорожной сети, связавшей западное и восточное побережья США.

По мнению Колташова, акцент в развитии Дальнего Востока надо сделать на создании регионе нового города, увеличения населения других городов, – в том числе за счет бюджетников, военных, расширения Тихоокеанского флота и строительства промышленных предприятий.

«Просто так вкладываться в Дальний Восток неправильно – его развитие должно быть привязано к инфраструктурно-коммуникационной модернизации Сибири, – добавил Колташов. – Кроме того, на наше восточное побережье нужно переносить высшие и средне-специальные учебные заведения, а также привлекать крупный бизнес к возведению квартала небоскребов в одном из этих городов – Хабаровск, Петропавловск-Камчатский или Спутник», – сказал Колташов. Он напомнил, что развитие Дальнего Востока было по сути заморожено из-за ковидного кризиса, тогда как ранее количество сделок между государственными предприятиями и частными компаниями в этом регионе росло.

В целом эксперт разделяет оптимистичные прогнозы относительно развития региона. «Думаю, и Спутник будет построен, и Приморье станет российской Калифорнией. Однако государство должно вновь запустить масштабные проекты, в рамках которых – заключить как можно больше сделок с частным бизнесом. Тогда рост капитала будет генерировать приток частных инвестиций, а доля вложений из госбюджета будет снижаться», – отметил аналитик.

Эксперты напоминают о том, что РФ и Соединенные Штаты практически синхронно осваивали свои тихоокеанские побережья – российское Приморье и американскую Калифорнию.

«Освоение дальневосточных земель началось еще во время Российской империи и продолжается до сих пор»,

отметил Старовойтов. При этом, добавил эксперт, «нет больших стран, в которых все провинции развивались бы равномерно» – не исключение и Россия, чьи тихоокеанские регионы отстают по своему социально-экономическому развитию от европейской части. «Стратегический вектор, заданный президентом, звучит следующим образом – Дальний Восток необходимо развивать экономически и социально, сопрягая это с улучшением качества жизни каждого конкретного человека, включая и бытовую сторону», – резюмировал Старовойтов.

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