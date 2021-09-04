В РФ выявили 18 тыс. 780 заболевших коронавирусом за сутки

Количество зафиксированных за сутки случаев коронавирусной инфекции в РФ выросло на 18 тыс. 780, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 780 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 402 (7,5%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение оперштаба РИА «Новости».

За все время пандемии в РФ зарегистрировали 6 млн 933 тыс. 954 случая коронавируса, темп прироста составляет 0,27%

Отмечается, что за сутки также по выздоровлению от коронавируса из медучреждений выписали 18 тыс. 737 человек.

«За последние сутки подтверждено 796 смертей… За весь период по РФ умерло 186 тыс. 407 человек», – добавили в штабе.

За прошлые сутки в РФ выявили 18 тыс. 856 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших за сутки снизилось на 76.