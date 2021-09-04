 

В Таиланде назвали эффективной комбинацию COVID-вакцин AstraZeneca i Sinovac

04.09.2021, 10:52, Новости дня
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В июле Таиланд стал первой страной в мире, которая смешала китайскую вакцину и вакцину, разработанную на Западе, поскольку число случаев заболевания и смерти в стране резко возросло, а правительство столкнулось с проблемой поставок вакцин.

Смешанную вакцину ввели более чем 1,5 млн человек. Старший представитель министерства здравоохранения страні Супакит Сирилак заявил, что она оказалась безопасной.

По его словам, Таиланд, который производит вакцину AstraZeneca, больше не будет прививать граждан двумя дозами Sinovac.

Министерство здравоохранения заявило, что комбинация Sinovac–AstraZeneca повысила иммунитет до тех же уровней, что и две прививки AstraZeneca. Это означает, что вакцинация может быть завершена быстрее из-за более короткого промежутка между дозами.

По словам постоянного секретаря министерства общественного здравоохранения Киатифум Вонграджит, эта формула будет использоваться для большинства вакцинаций в Таиланде.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, “обезвреженный” вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

Клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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