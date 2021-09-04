За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

В столице за неполные сутки выпало 12 миллиметров осадков, сообщили в метеобюро города.

«В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса», – цитирует сообщение метеобюро «Интерфакс».

За неполные сутки выпало 12 мм осадков, месячная норма для сентября в Москве составляет 65 мм.