 

За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

04.09.2021, 10:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ столице за неполные сутки выпало 12 миллиметров осадков, сообщили в метеобюро города.

«В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса», – цитирует сообщение метеобюро «Интерфакс».

За неполные сутки выпало 12 мм осадков, месячная норма для сентября в Москве составляет 65 мм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам

24.04 / Собчак и Кашин поддержали Лобкова в разоблачении телеканала «Дождь»

26.07 / Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча

05.09 / Глава Минприроды провел совещание с врио губернатора ЕАО

22.07 / Байден признал, что строительство “Северного потока – 2” уже не остановить

17.02 / Американский генерал заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике

08.06 / США собрались усилить давление на власти Венесуэлы

18.08 / Американцы отправят на МКС грузовой корабль

16.06 / Конституционному суду Белоруссии решили дать право проверять итоги выборов

11.12 / Times – электронная сваха — искусственный интеллект поможет японцам поднять демографию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика